В Адыгее за 105 млн рублей модернизируют сельский Дом культуры

Дом культуры в Кужорской обновится до конца года. Фото: max.ru/muratkumpilov

В адыгейской станице Кужорской капитально отремонтируют Дом культуры, превратив его в современный центр досуга и творчества. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Сельский Дом культуры в Кужорской был построен в 1973 году и давно нуждался в обновлении. Местные жители неоднократно обращались к нам с этой просьбой, и сегодня благодаря федеральной поддержке мы реализуем этот масштабный проект», — отметил Кумпилов.

По словам главы региона, здание полностью модернизируют, сохранив его исторический облик и функциональное назначение. Реконструкция в Кужорской проходит в рамках нацпроекта «Семья». На эти цели выделено около 105 млн рублей, из которых 70 млн рублей составляют средства федерального бюджета. Работы планируют завершить до конца текущего года.

В здании полностью заменят полы, системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, установят новое отопление, вентиляцию, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Также предусмотрено обновление лестничных маршей и усиление внутренних конструкций. В обновленном пространстве разместятся сцена, современная библиотека, музей и спортзал.