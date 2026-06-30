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НовостиСпорт30 июня 2026 20:24

Джованни Гонсалес покинул «Краснодар» ради «Ривер Плейта»

Бывший игрок ФК «Краснодар» Джованни Гонсалес продолжит карьеру в Аргентине
Евгения ХАЛИКОВА
Джованни Гонсалес. Фото: max.ru/fckrasnodar

Джованни Гонсалес. Фото: max.ru/fckrasnodar

Защитник краснодарского «Краснодара» Джованни Гонсалес продолжит карьеру в аргентинском «Ривер Плейте». Трансфер состоялся в текущее летнее трансферное окно.

За время выступления в российском клубе уругвайский футболист провел 62 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

«Мы благодарим игрока за вклад в игру команды и желаем ему успехов на новом месте!» — отметили в пресс-службе футбольной команды.

Футболист присоединился к «Краснодару» в августе 2024 года, заключив контракт до лета 2027 года. Стоит напомнить, что Гонсалес уже выступал за «Ривер Плейт» и «Пеньяроль», а с 2022 года защитник представлял испанскую «Мальорку».