В Краснодаре 10 садовых товариществ и 12 улиц остались без света Фото из архива КП

В Краснодаре 10 садовых товариществ и 12 улиц остались без света. Энергоавария произошла в Прикубанском округе утром 1 июля.

«Причина отключения – сработала защита на линии 6-10 кВ, отключились ПС «ВК-14», ПС «КС-6»», – сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Временно обесточены СТ «Медик», «Российский», «Дружба», «Строитель», «Связист», «Янтарь», «Транспортник», «Надежда», «Заря» и «Хуторок-Южный».

Без электроэнергии остались улицы Вишневая, Главная, Космическая, Крайняя, Лунная, Открытая. Света нет в домах по улицам Родниковой, Юбилейной, Николая Кондратенко, Малиновой, Вязовой и Просторной.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.