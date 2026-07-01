До +32 градусов и солнечно: Какую погоду обещают на Кубани 1 июля

На Кубани воздух прогреется до +32 градусов 1 июля Фото из архива КП

На Кубани в первый день июля обещают солнечную погоду дождей. По словам синоптиков, до территории региона дотянется гребень антициклона из Европы, наполненный жарким воздухом.

«В зоне его влияния ожидается малооблачная и сухая погода, а температурные показатели превысят 30-градусную отметку», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем 1 июля столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов. В четверг 2 июля осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха составит +31…+33 градуса.