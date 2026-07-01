В аэропортах Краснодарского края задерживаются 57 рейсов Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропортах Краснодарского края задерживаются 57 рейсов. По данным онлайн-табло, время вылета и прилета переносят во всех открытых воздушных гаванях.

В аэропорту Сочи утром 1 июля на вылет задерживаются 15 рейсов. С опозданием прибудут 19 самолетов.

В аэропорту Геленджика на два часа задерживается вылет рейса в Москву. С опозданием на курорт также прибудет воздушное судно из столицы.

На вылет в аэропорту Краснодара задерживаются 10 рейсов. В другое время в краевой центр прибудет 11 самолетов.

Напомним, аэропорты Краснодара и Геленджика были закрыты всю ночь. К утру ограничения в воздушных гаванях сняли. Аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодара – с 9:00 до 23:00.