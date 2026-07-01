На Кубани почти 50% жителей с помощью нейросетей справляются с рабочим хаосом Фото из архива КП

На Кубани почти 50% жителей с помощью нейросетей справляются с рабочим хаосом. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. Искусственный интеллект влияет и на эмоциональное состояние сотрудников.

«Если раньше технологии воспринимались прежде всего как метод повышения производительности, то сегодня мы видим еще один эффект – психологический. Части сотрудников ИИ помогает снизить уровень неопределенности и вернуть ощущение контроля над задачами», – сказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

Так, 27% опрошенных кубанцев признались, что благодаря нейросетям чувствуют себя спокойнее во время работы. У 10% заметно снизился уровень тревожности. 17% сказали о положительном, хотя и менее выраженном эффекте.

12% уверены, что ИИ позволяет продуктивнее управлять задачами и ежедневной нагрузкой. 34% сказали, что нейросети делают рабочий процесс более понятным и предсказуемым.

Часть респондентов, наоборот, отметили обратный эффект. 4% опрошенных кубанцев сказали, что использование нейросетей вызывает у них стресс. В числе причин – опасение допустить ошибку из-за неверной рекомендации цифрового помощника, необходимость постоянно перепроверять результаты. Еще одна проблема – это беспокойство, которое связано со стремительным развитием технологий.

4% опрошенных признались, что стали зависеть от доступности ИИ-инструментов. Отсутствие привычных сервисов вызывает дискомфорт и снижает уверенность во время работы.

43% рассказали, что не заметили изменений в уровне стресса после начала применения ИИ. Нейросети для большинства пользователей пока остаются рабочим инструментом, а не способом борьбы с тревожностью.