На Кубани с начала лета трудоустроили более 11,5 тысяч подростков Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани с начала лета трудоустроили более 11,5 тысячи подростков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Всего с начала 2026 года в регионе взяли на работу 17,5 тысяч ребят.

Подростков трудоустраивают с 14 лет. Вакансии, которые доступны школьникам, размещены на портале «Работа России» и в кадровых центрах региона.

От подростков потребуются паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковского счета, трудовая книжка и согласие родителей/представителей, если школьнику 14 лет. Чаще всего ребята работают культорганизаторами, помощниками воспитателя, рабочими зеленого хозяйства, официантами и подсобными рабочими.

«Нам очень важно, чтобы дети были заняты полезными делами. Поэтому поддерживаем их стремление получить трудовой опыт и заработать свои деньги. Вакансии подбираются с учетом пожеланий ребят, и работают они в свободное от учебы время», – сказал глава региона Вениамин Кондратьев.