В Краснодаре у матери в неадекватном состоянии изъяли 8-летнюю дочь Фото из архива КП

В Краснодаре у матери в неадекватном состоянии изъяли 8-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

32-летнюю местную жительницу заметили в переулке Ленинском. Женщина находилась в неадекватном состоянии, поэтому ее доставили в специализированное медучреждение. 8-летнюю дочь забрали в социально-реабилитационный центр.

«Ранее семья на профилактическом учете не состояла. По окончании проверки будет принято процессуальное решение и действиям краснодарки дана правовая оценка», – сообщили в полиции Краснодара.