Готовы покорять стихии и идти верным курсом

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В Морском колледже Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошло торжественное вручение дипломов судоводителям и судомеханикам. 151 диплом, 14 из них - с отличием. Недаром было потрачено столько сил в борьбе за знания, столько ночей без сна прошли за учебниками, столько волнений пережито перед экзаменами. Цель достигнута.

Среднее профессиональное морское образование уже давно зарекомендовало себя в качестве надежного фундамента всей отрасли. Кто еще, как не выпускники колледжей, первыми заступают на вахту, заботятся об исправности судовых механизмов и в целом обеспечивают безопасность мореплавания. Без квалифицированных судоводителей и судомехаников среднего звена не обойтись ни одному судну и самому опытному из капитанов.

Уже скоро молодые специалисты смогут на деле доказать свои компетенции. Чтобы выпускники уверенно чувствовали себя в профессии, в университете были созданы все необходимые условия: современная материально-техническая база с тренажерными комплексами, лабораториями и учебным оборудованием, приближенным к реальным условиям судна. Знаниями и опытом с ребятами каждый день делились их наставники с многолетней практикой и чутким отношением к каждому из воспитанников.

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Каждый год морские учебные заведения страны выпускают на профильный рынок труда несколько тысяч человек, владеющих плавательными специальностями. Несмотря на это отрасль продолжает испытывать недостаток в кадрах. От вузов ждут еще большее количество профессионалов. Сейчас нехватка офицеров торгового флота достигает примерно 9% от их общего числа. По мнению аналитиков, это самый высокий показатель за последние семнадцать лет.

Дефицит кадров (от командного состава до среднего звена) отмечает и Российский профсоюз моряков. Спрос на квалифицированных специалистов с хорошей подготовкой высок как никогда. В данной ситуации важно и то, что многие из сегодняшних выпускников планируют продолжить дальнейшее обучение в вузе - по программам высшего образования. Чтобы впоследствии иметь возможность подняться на капитанский мостик.

Лучшее, что можно пожелать любому выпускнику - востребованность в профессии. Именно это и ждет ребят, как сейчас, так и в ближайшем будущем. Впереди - реальные перспективы в плане трудоустройства, интересной работы и карьерного роста (от рядового состава - до командных должностей). Курсантов Ушаковки уже готовы принять многие ведущие судоходные компании, включая таких гигантов, как «Совкомфлот».

Резюме: морская профессия по-прежнему остается надежным выбором, открывающим дорогу в большую, успешную жизнь.