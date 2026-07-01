Готовы покорять стихии и идти верным курсом

В Морском колледже Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошло торжественное вручение дипломов судоводителям и судомеханикам. 151 диплом, 14 из них - с отличием. Недаром было потрачено столько сил в борьбе за знания, столько ночей без сна прошли за учебниками, столько волнений пережито перед экзаменами. Цель достигнута.
Среднее профессиональное морское образование уже давно зарекомендовало себя в качестве надежного фундамента всей отрасли. Кто еще, как не выпускники колледжей, первыми заступают на вахту, заботятся об исправности судовых механизмов и в целом обеспечивают безопасность мореплавания. Без квалифицированных судоводителей и судомехаников среднего звена не обойтись ни одному судну и самому опытному из капитанов.
Уже скоро молодые специалисты смогут на деле доказать свои компетенции. Чтобы выпускники уверенно чувствовали себя в профессии, в университете были созданы все необходимые условия: современная материально-техническая база с тренажерными комплексами, лабораториями и учебным оборудованием, приближенным к реальным условиям судна. Знаниями и опытом с ребятами каждый день делились их наставники с многолетней практикой и чутким отношением к каждому из воспитанников.
Каждый год морские учебные заведения страны выпускают на профильный рынок труда несколько тысяч человек, владеющих плавательными специальностями. Несмотря на это отрасль продолжает испытывать недостаток в кадрах. От вузов ждут еще большее количество профессионалов. Сейчас нехватка офицеров торгового флота достигает примерно 9% от их общего числа. По мнению аналитиков, это самый высокий показатель за последние семнадцать лет.
Дефицит кадров (от командного состава до среднего звена) отмечает и Российский профсоюз моряков. Спрос на квалифицированных специалистов с хорошей подготовкой высок как никогда. В данной ситуации важно и то, что многие из сегодняшних выпускников планируют продолжить дальнейшее обучение в вузе - по программам высшего образования. Чтобы впоследствии иметь возможность подняться на капитанский мостик.
Лучшее, что можно пожелать любому выпускнику - востребованность в профессии. Именно это и ждет ребят, как сейчас, так и в ближайшем будущем. Впереди - реальные перспективы в плане трудоустройства, интересной работы и карьерного роста (от рядового состава - до командных должностей). Курсантов Ушаковки уже готовы принять многие ведущие судоходные компании, включая таких гигантов, как «Совкомфлот».
Резюме: морская профессия по-прежнему остается надежным выбором, открывающим дорогу в большую, успешную жизнь.