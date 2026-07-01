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НовостиОбщество1 июля 2026 8:02

В Краснодаре число работающих заправок сократилось до 44

В Краснодаре 62 заправки временно не отпускают топливо
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре число работающих заправок сократилось до 44 Фото из архива КП

В Краснодаре число работающих заправок сократилось до 44 Фото из архива КП

В Краснодаре число работающих заправок сократилось до 44. Столько АЗС отпускают топливо 1 июля, сообщили в муниципальном центре управления.

На 39 заправках в наличии АИ-92 и АИ-95. На 21 станции есть АИ-100. Дизельное топливо имеется на 34 заправках.

Напомним, из-за высокого спроса и искусственного ажиотажа собственники вводят ограничения. На заправках топливо наливают только в баки.

62 АЗС в Краснодаре временно не отпускают топливо. Восемь заправок закрыли на ремонт или ребрендинг.

«Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в МЦУ Краснодара.