Краснодарский психолог Нагорная: 40% работников после отпуска думают уволиться

Психолог Нагорная рассказала, как справиться с постотпускным синдромом Фото из архива КП

Каждый второй сотрудник после отпуска испытывает сложности с адаптацией к работе. Около 40% после отдыха всерьез задумываются уволиться. Как справиться с постотпускным синдромом, рассказала психолог Виктория Нагорная.

По словам специалиста, желание уволиться редко связано с самой работой. Чаще всего проблема заключается в эмоциональном состоянии.

Во время отпуска человек выпадает из привычного графика, получает больше свободы и возможности распоряжаться своим временем. Когда отдых заканчивается, психика начинает сравнивать два состояния, и возвращение к обязанностям кажется особенно тяжелым, хотя сама работа за это время никуда не делась. При этом уровень стресса во время отпуска значительно падает. Именно тогда начинают всплывать проблемы, которые раньше скрывались за усталостью и постоянной занятостью.

Если работа давно вызывала внутреннее напряжение, в отпуске человек может впервые отчетливо это осознать. Проблема не возникла внезапно – просто раньше не было ресурса, чтобы ее заметить.

Психолог в беседе с телеканалом «Краснодар» посоветовала не принимать серьезных решений в первые дни после возвращения. Организму нужно время, чтобы снова войти в колею, и обычно на адаптацию уходит от нескольких дней до недели. За это время эмоциональный фон часто выравнивается, и желание все бросить проходит само собой.

Если же спустя неделю усталость, раздражение и нежелание работать не уходят, стоит честно спросить себя, что именно вызывает дискомфорт. Возможно, дело не в постотпускном синдроме, а в давно накопившемся выгорании или в самой работе. В таком случае игнорировать сигналы организма уже не стоит.