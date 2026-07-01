В Новороссийске запретили ввоз около 20 тонн зараженного винограда Фото из архива КП

В Новороссийске запретили ввоз около 20 тонн зараженного винограда. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Партию винограда массой 19,8 тонны доставили из Египта в Новороссийский пункт пропуска 26 июня. Во время досмотра специалисты выявили карантинный вредный объект – средиземноморскую плодовую муху.

«В целях недопущения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территорию России зараженная партия подкарантинной продукции обеззаражена методом фумигации в установленном порядке», - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.