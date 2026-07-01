Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 8:32

В Новороссийске запретили ввоз около 20 тонн зараженного винограда

Виноград, доставленный в Новороссийск из Египта, обеззаражен
Светлана ОВДЕЙ
В Новороссийске запретили ввоз около 20 тонн зараженного винограда Фото из архива КП

В Новороссийске запретили ввоз около 20 тонн зараженного винограда Фото из архива КП

В Новороссийске запретили ввоз около 20 тонн зараженного винограда. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Партию винограда массой 19,8 тонны доставили из Египта в Новороссийский пункт пропуска 26 июня. Во время досмотра специалисты выявили карантинный вредный объект – средиземноморскую плодовую муху.

«В целях недопущения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территорию России зараженная партия подкарантинной продукции обеззаражена методом фумигации в установленном порядке», - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.