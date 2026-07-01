Круглосуточный автобус из аэропорта до ж/д вокзала запустили в Сочи Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства

Круглосуточный автобус из аэропорта до ж/д вокзала запустили в Сочи. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

С 1 июля на курорте работает круглосуточный маршрут № 105А. Автобус связывает международный аэропорт с ж/д вокзалами Адлера и Сочи. Стоимость проезда составляет 131 рубль. Актуальное расписание опубликовано на сайте transport.sochi.ru.

«Маршрут запущен с целью повышения транспортной доступности аэропорта для жителей и гостей курорта, в том числе пассажиров ночных авиарейсов», – объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.