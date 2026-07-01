КубГУ занял 14-е место в рейтинге с высокими зарплатами выпускников-экономистов Фото из архива КП

Кубанский госуниверситет занял 14-е место в рейтинге вузов с высокими зарплатами выпускников-экономистов. Результаты исследования представлены сервисом по поиску работы SuperJob.

Выпускники-экономисты КубГУ в среднем зарабатывают 110 тысяч рублей. Это на 5 тысяч рублей больше, чем годом ранее. 77% выпускников вуза остались работать в Краснодаре.

Первое место рейтинга занимает МГИМО. Выпускники-экономисты получают в среднем 230 тысяч рублей, что на 30 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

На второй позиции находится НИУ ВШЭ. Средняя зарплата составляет 200 тысяч рублей - это на 10 тысяч рублей больше прошлогоднего показателя.

На третьем месте находятся Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ. Выпускники-экономисты столичных вузов зарабатывают по 195 тысяч рублей.