Когда поездка становится историей: таксист-блогер рассказал о курьезах, конфликтах и добрых моментах

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Мурод Темурзода из Новосибирска совмещает работу в такси с ведением блога. В своих роликах он показывает будни водителя, делится курьезами и борется со стереотипами о профессии. 24-летний таксист рассказал, что мотивирует его продолжать работать в такси, как он выстраивает контакт с пассажирами и какой смысл вкладывает в свой контент.

Вести блог Мурод начал в январе 2026 года. Толчком послужил конфликт с двумя нетрезвыми пассажирками, выбравшими тариф «Комфорт». Женщины всю дорогу ссорились между собой, а потом стали высказывать претензии водителю. Несмотря на непростую ситуацию, Мурод довез клиенток до места назначения, а затем выложил историю в сеть. Ролик собрал полтора миллиона просмотров, хотя позже автор его удалил.

Такие эпизоды в работе таксиста, к сожалению, случаются нередко. Мурод регулярно рассказывает о подобных случаях, но всегда скрывает личности людей, особенно если они попали в кадр. При этом он отмечает, что не все сложные пассажиры ведут себя агрессивно: порой нетрезвые люди оказываются очень общительными, делятся забавными историями, просят включить музыку и даже подпевают.

Одна из важных целей его блога - разрушить миф о том, что в такси нельзя заработать достойные деньги. По словам Мурода, при графике в 11 часов в день доход получается вполне сопоставимым с другими профессиями. А если трудиться больше - можно зарабатывать еще лучше. Главная сложность, считает таксист, не в физической нагрузке, а в умении находить общий язык с самыми разными людьми.

В подтверждение своих слов Мурод вспоминает трогательную историю: однажды ему довелось везти девушку, которая почти всю поездку плакала. Водитель не смог остаться равнодушным, спросил, что случилось, и в итоге угостил пассажирку клубникой.

«Спутница перестала рыдать и призналась, что, наверное, ей просто нужно было поесть что-то вкусное. Так мы смеялись всю дорогу и обменивались байками», - рассказал в беседе с Горсайтом новосибирец.

Аудитория блога в первую очередь состоит из коллег таксистов: они хорошо понимают специфику работы и часто сталкиваются с одинаковым отношением со стороны пассажиров. Другие водители поддерживают Мурода в комментариях, делятся идеями для новых видео, например, про то, как клиенты реагируют на неидеально чистый автомобиль после дождя, хотя всем известно, что в сырую погоду машина пачкается сразу после мойки.

Сейчас на канал Мурода подписано более 9 тысяч человек, а его ролики стабильно набирают сотни тысяч просмотров. На создание контента уходит примерно три часа в день, основная часть времени приходится на монтаж. Блог не мешает основной работе, а наоборот, дополняет ее: позволяет показать профессию изнутри и с хорошей стороны.

Особое место в творчестве Мурода занимают истории, наполненные теплом и уважением к людям. Один из самых трогательных роликов посвящен поездке с пожилой парой - пенсионером со статусом «Ребенок войны» и его супругой. Таксист подвез их бесплатно после празднования 9 Мая. Разговор получился душевным, и Мурод даже пообещал навестить пару в другой раз.

Для автора важнее денег и просмотров другой посыл: показать красоту родного Новосибирска и напомнить о важности взаимного уважения вне зависимости от рода занятий.

«Я стараюсь показывать, как поступать нельзя, раскрываю хорошие и плохие стороны людей. В этом главная мысль моих публикаций», - говорит он.