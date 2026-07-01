Кассация не позволила выселить из общежития мать с сыном в Краснодаре Фото из архива КП

Кассация не позволила выселить из общежития мать с сыном в Краснодаре. Суд отменил апелляционное определение.

Жалобу подали мать и сына из Краснодара, которым отказали в восстановлении на учете как нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 1997 года семья жила в общежитии в комнате площадью 12 кв. метров.

В 2025 году они получили в наследство 1/6 часть недвижимости родственника. Тогда мэрия Краснодара сняла семью с учета. Администрация ссылалась на наличие в собственности недвижимости и отсутствие у нее статуса малоимущей.

Семья не согласилась с решением мэрии и обратилась в суд. В гражданском иске указано, что унаследованная недвижимость находится в отдаленном населенном пункте. Семья в нем не зарегистрирована и никогда не проживала. Кроме того, имущество продали - 5/6 долей принадлежали другим лицам.

Первомайский районный суд Краснодара обязал восстановить семью на учете. Но Краснодарский краевой суд отменил это решение. Апелляция указала на то, что полученное наследство улучшило жилищные условия. Продажа или отчуждение этого имущества не возвращает право состоять на учете с прежней даты. Кроме того, суд указал, что для граждан, поставленных на учет до 2005 года, жилье по соцнайму предоставляют со статусом малоимущих, которого у семьи нет.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, в свою очередь, поддержал решение Первомайского районного суда.

«Семья не утратила статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий, признанного администрацией до вступления в силу Жилищного кодекса РФ, когда критерий малоимущности не применялся. К тому же семья по-прежнему не обеспечена жильем по нормам», - объяснили в кассационном суде.