Общественная палата Кубани и партии объединятся для контроля за выборами Фото: Общественная палата Краснодарского края

Общественная палата Краснодарского края и региональные отделения политических партий договорились о совместном контроле за выборами депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре 2026 года. Соглашение уже подписали три партии - ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Документ остается открытым для других политических сил до сентября.

Объединение усилий позволит объективно оценивать ход кампании на всех этапах и создавать на участках комфортную, конструктивную обстановку.

«Выборы пройдут в сложной политической и экономической обстановке. Информационная война против России не прекращается, и в этот период она усилится. Противник будет использовать искусственный интеллект, дипфейки, фейковые новости, чтобы дискредитировать выборы, посеять сомнения у граждан и создать ощущение нелегитимности», - сказала председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

Присоединиться к соглашению приглашают и другие партии.

«Вместе мы сможем создать атмосферу доверия, в которой избиратели будут чувствовать себя свободно, а любые попытки нарушений или дискредитации пресекаться совместно и оперативно», - добавила Любовь Попова.

Секретарь регионального отделения «Справедливой России» Владислав Шевчук отметил, что, несмотря на различия в программных подходах, все партии сходятся в главном - стремлении обеспечить достойные условия жизни для людей.

«Политические партии должны достойно сражаться - не через негатив, а через дела. Люди смотрят на поступки, а не на лозунги», - сказал Владислав Шевчук.

Первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Михаил Савченко отметил, что взаимодействие с Общественной палатой помогает партиям находить общий язык и избегать неконструктивных споров.

«Механизмы, разработанные Общественной палатой, помогают нам искать не точки напряжения, а точки соприкосновения. Это позволяет провести выборы спокойно и открыто, не давая внешним силам поводов для грязных информационных атак», - добавил Михаил Савченко.

Член совета регионального отделения партии «Новые люди» Карлен Камалян сказал, что одна из задач его партии - привлечь на выборы молодежь и тех, кто пока не интересуется политикой.

«Мы стремимся привлечь к участию в выборах молодежь - учащуюся и рабочую, и тех, кто мало интересуется политикой. Чем больше людей увидят в этом ценность, тем более полновесным будет новый состав Госдумы», - объяснил Карлен Камалян.

В единый день голосования 20 сентября жителям Краснодарского края предстоит выбрать депутатов Госдумы. Ожидается, что в выборах поучаствуют около 4,5 млн избирателей региона.