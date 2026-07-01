День единого пособия пройдет в Краснодарском крае 3 июля

Жители Кубани смогут бесплатно проконсультироваться по оформлению детских выплат Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля, в 30 городах и районах Краснодарского края пройдет социальная акция - «День единого пособия». Региональное отделение Социального фонда России приглашает родителей и законных представителей детей получить бесплатные консультации по вопросам оформления государственной поддержки.

В рамках мероприятия специалисты фонда подробно ответят на любые вопросы о назначении выплаты, объяснят правила расчета ее размеров, назовут точные сроки перечисления денег, а также помогут правильно заполнить документы. Эксперты также уделят внимание работе с порталом «Госуслуги» - они наглядно покажут, как подать заявление в электронном виде, чтобы сэкономить время и избежать досадных ошибок, которые часто становятся причиной отказа.

Как отмечают в Отделении СФР по Краснодарскому краю, подобный формат работы доказал свою востребованность: с начала текущего года квалифицированную адресную помощь в рамках таких акций уже получили более 3,8 тысячи кубанских семей. Широкая география проекта позволит получить профессиональную помощь жителям даже самых удаленных уголков Краснодарского края.

«Это отличная возможность получить бесплатную профессиональную консультацию и оперативно решить все вопросы, связанные с оформлением пособия», - отметил управляющий региональным Отделением СФР Дмитрий Фурса.

В ведомстве также напомнили, что многодетные семьи теперь могут подтвердить свой статус и право на льготы с помощью электронного удостоверения через мессенджер «Макс».

Полный список адресов клиентских служб СФР в регионе доступен на официальном сайте Социального фонда РФ. Кроме того, получить оперативную информацию можно по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01.