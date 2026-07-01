«Российскому крипторынку важно найти баланс между контролем и развитием инноваций» - Олег Огиенко

«Большой плюс нынешнего регулирования мы видим в том, что в законопроекте нашла отражение максимальная свобода для расчетов в ВЭД. Безусловно, это важный фактор. Надеемся, что это поможет в качественном развитии рынка», — сказал Огиенко. Он пояснил, что трансграничные расчеты в цифровых активах уже стали мировым мейнстримом: в прошлом году объем транзакций в стейблкоинах ($33 трлн) превысил показатели Visa и Mastercard ($28 трлн).

Эксперт также отметил, что представленные законопроекты предусматривают создание криптообменников и их работу через цифровые депозитарии. При этом, на его взгляд, для полноценного развития рынка важно участие компаний с накопленной экспертизой в отрасли и смягчение требований к депозитариям и криптообменникам, чтобы избежать дополнительных комиссий и удорожаний сделок с цифровой валютой в России.

Ещё одним дискуссионным моментом, по мнению Огиенко, остаётся подход к некастодиальным платформам и одноранговым операциям. Эксперт указал, что децентрализованные механизмы сегодня играют заметную роль в международных расчетах российского бизнеса во многом в силу санкционных ограничений, из-за которых централизованная криптоинфраструктура пока остается труднодоступной.

По мнению спикера, требует обсуждений и розничный сегмент — в частности, лимиты для неквалифицированных инвесторов. Текущую планку в 300 тыс. руб. Огиенко предложил пересмотреть в сторону увеличения до 600 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, Огиенко обратил внимание на потенциал интеграции крипты с фондовым рынком. По его наблюдению, в мире уже прослеживается устойчивый тренд конвергенции традиционных финансов и крипты: инвесторы используют бессрочные криптовалютные фьючерсы (перпы) для получения пре-IPO экспозиции на американские ценные бумаги, а производители золота отслеживают привязанные к нему криптоактивы, чтобы спрогнозировать движение рынка.

Отдельно спикер упомянул рублевый стейблкоин A7A5, так как его оборот с момента запуска превысил $120 млрд благодаря активному использованию в трансграничных расчетах.

В пресс-службе компании в беседе с «КП» рассказали, что стейблкоин привязан к российскому рублю в соотношении 1:1.

- Выпуск A7A5 состоялся в феврале 2025 года в Кыргызстане. Транзакции проводятся в том числе через оператора информационной системы «Токеон», входящего в группу ПСБ.