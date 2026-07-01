В Госдуме предложили субсидии для АПК и перевозчиков из-за ситуации с топливом

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В Госдуме предложили ввести «умное регулирование» топливного рынка и при необходимости направлять адресные субсидии наиболее пострадавшим от дефицита секторам экономики, заявил глава комитета по МСП Александр Демин, сообщает RTVI.

Инициатива последовала на фоне сообщений о задержках поставок продуктов в торговые сети Петербурга. Участники рынка отмечают, что ретейлеры адаптируют логистику, но перевозчики фиксируют рост затрат и планируют повышать тарифы. Демин подчеркнул необходимость борьбы с ажиотажем и манипуляциями и предложил дифференцированные меры поддержки для агропромышленного комплекса и перевозчиков.

По мнению депутата, в случае сохранения лимитов следует переходить к точечным субсидиям для ключевых отраслей.