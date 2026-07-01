Бюджет Сочи пополнился на 23,5 млн рублей за счет нарушителей

По результатам деятельности административных комиссий в бюджет Сочи поступило свыше 23,5 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи подвели итоги первых месяцев работы нового управления по организации деятельности административных комиссий, созданного в марте текущего года. Как отметили в мэрии Сочи, за короткий период работы структура продемонстрировала высокую эффективность: бюджет курорта пополнился более чем на 23,5 миллиона рублей, взысканных в качестве штрафов за различные правонарушения.

Всего за три месяца специалисты рассмотрели свыше 11 тысяч административных дел и вынесли более 10 тысяч постановлений о наложении штрафных санкций. Основная часть правонарушений связана с неоплатой парковки. По ним выписано штрафов на сумму свыше 26 миллионов рублей, взыскание которых продолжается, в том числе через службу судебных приставов.

Наиболее проблемными зонами в плане несанкционированной торговли остаются Адлерский и Лазаревский районы, где сосредоточен основной поток отдыхающих. Только в Адлерском районе выписано свыше 2 тысяч штрафов на сумму около 4,1 миллиона рублей, в Лазаревском — на 950 тысяч рублей.

Помимо незаконной торговли и парковки, комиссия активно борется с нарушениями в сфере обращения с отходами: с начала года зафиксировано 119 случаев нелегального сброса строительного и крупногабаритного мусора, по 90 из них уже вынесены штрафные санкции.

«В круг наших компетенций также входят рассмотрение фактов незаконного размещения материалов информационного, рекламного и агитационного характера и незаконная вырубка зеленых насаждений», — уточнила начальник управления по организации работы административных комиссий мэрии курорта Елена Ларина.

Также ведомство следит за исполнением нового краевого закона № 5508-КЗ, запрещающего курение табака и использование кальянов в отдельных общественных местах. За нарушение антитабачного закона, вступившего в силу 1 июня, гражданам грозят штрафы от 500 до 2500 рублей.