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НовостиОбщество1 июля 2026 12:13

Эксперт объяснил, почему банки в ЕАЭС ввели плату за прием рублей

Эксперт: комиссии за приём наличных рублей — коммерческая мера банков регионов
Ева МУР
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

Комиссии за прием наличных российских рублей, введенные рядом банков в Белоруссии, Казахстане и Киргизии (2–5%), объясняются коммерческими соображениями и компенсируют риски, заявил экс министр экономики Андрей Нечаев в эфире RTVI. По его оценке, кредитные организации столкнулись с избытком рублёвой наличности, которую трудно интегрировать в расчёты и обслуживать, а также с риском вторичных санкций, поэтому ввели сборы.

Нечаев отметил, что плата в первую очередь затрагивает тех россиян, кто ввозит наличные при въезде; безналичные рублёвые переводы на счета остаются доступными и в меньшей степени пострадают. Экономист считает маловероятной специально политически мотивированной целью банков осложнить пребывание россиян за границей.

Практический вывод для граждан: при поездках в соседние страны предпочтительнее использовать безналичные переводы и карты, избегая крупных сумм наличных.