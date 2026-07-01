В Крымском районе готовятся к возведению капитальной дамбы на реке Кубань

Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Работы по ликвидации прорыва дамбы в Крымском районе Кубани перешли в решающую стадию. Это значительно повышает безопасность близлежащих населенных пунктов, отмечают в пресс-службе районной администрации.

На начальном этапе специалистам и волонтерам удалось успешно возвести и надежно укрепить временную перемычку на месте прорана. Параллельно построили технологическую дорогу, которая обеспечила безопасный доступ к объекту и подготовила площадку для дальнейших, более сложных мероприятий.

В настоящее время тяжелая техника активно задействована в формировании земляного вала. Эта конструкция призвана надежно сдерживать напор воды и станет ключевым элементом для будущего капитального гидротехнического сооружения.

Несмотря на колоссальный объем уже проделанной работы, впереди предстоит самый ответственный этап - непосредственное строительство постоянной защитной дамбы.

«Проект планомерно воплощается в жизнь, чтобы обеспечить безопасность жителей близлежащих хуторов», - отмечают в пресс-службе администрации Крымского района.