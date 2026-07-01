Некоторые виды пальм в Сочи могут исчезнуть из-за опасного вредителя

Красный пальмовый долгоносик угрожает сочинским пальмам Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи вновь обострилась ситуация с опасным карантинным вредителем - красным пальмовым долгоносиком. Это насекомое, попавшее в регион в 2014 году, наносит серьезный ущерб экзотической флоре курорта. Сейчас профильные специалисты проводят ежедневный мониторинг состояния деревьев, чтобы вовремя выявлять очаги заражения.

Ситуация вызывает серьезное беспокойство у экспертов. Как отметил биолог Вениамин Голубитченко, пальмы в городе страдают не только от долгоносика, но и от пальмового пилильщика, а также недавно завезенной вредоносной бабочки. По прогнозам эколога, многие виды пальм в Сочи могут исчезнуть, так как личинки долгоносика уничтожают растение изнутри, и внешние признаки поражения проявляются слишком поздно, когда спасти дерево уже невозможно.

«Некоторые виды более устойчивые, некоторые менее устойчивые, но вот менее устойчивые виды, скорее всего, в большинстве своем пропадут», - цитирует слова Голубитченко «Бизнес ФМ Краснодар».

Директор учебного ботанического сада КубГУ Татьяна Яненко поясняет, что в этом году из-за затяжной и прохладной весны сроки вылета насекомых сместились. Основным методом борьбы сегодня остается применение пестицидов. Наиболее эффективным способом, по мнению эксперта, является введение препаратов методом инъекций непосредственно в ствол дерева, что позволяет воздействовать на вредителя изнутри.

В качестве перспективного решения ученые рассматривают биологический метод - использование жука торимуса, который является естественным врагом долгоносика. Этот метод ранее доказал свою эффективность в борьбе с орехотворкой на каштанах. Однако на данный момент адаптация этого насекомого к новым условиям еще изучается. Пока же главными инструментами защиты остаются регулярный мониторинг, своевременная вырубка и утилизация зараженных сухостойных деревьев.