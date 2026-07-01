В Краснодаре стартовала операция «Мак» против незаконного оборота наркотиков

Межведомственная операция «Мак-2026» началась в Краснодаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре стартовала межведомственная операция «Мак», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Мероприятия, организованные Управлением МВД России по городу Краснодару, пройдут в три этапа и продлятся до 2 сентября текущего года.

Как рассказали в мэрии краевой столицы, основными целями операции являются пресечение незаконного оборота, предупреждение правонарушений в этой сфере, а также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

В рейдовых мероприятиях примут участие полицейские, представители городской администрации и волонтеры. Особое внимание будет уделено обследованию частного сектора. Запланированы информационные встречи с жителями и руководителями сельскохозяйственных предприятий, в ходе которых полицейские разъяснят меры ответственности за культивирование запрещенных растений.

Правоохранительные органы призывают граждан к бдительности и активному сотрудничеству. Если вам стала известна информация о фактах незаконного оборота психоактивных веществ или местах произрастания наркосодержащих растений, необходимо сообщить об этом по телефонам: 02 (112) или 8 (861) 259-05-78.