Не сдавшие экзамены кубанские девятиклассники смогут поступить в колледжи

Не сдавшие экзамены школьники смогут выучиться на рабочие профессии Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Девятиклассники Краснодарского края, которые не смогли сдать выпускные экзамены или получили неудовлетворительные оценки, теперь имеют дополнительную возможность продолжить образование и освоить востребованные рабочие профессии. Соответствующую законодательную инициативу утвердили 1 июля на 84-й сессии Законодательного обрания Краснодарского края.

Согласно принятым изменениям, внесенным в статью 17 краевого закона «Об образовании», выпускники девятых классов могут быть зачислены в учреждения среднего профессионального образования для обучения по профессиям рабочих и должностям служащих.

Как сообщил министр образования и науки края Сергей Пронько, к приему таких подростков готовы 58 техникумов и колледжей региона. Для них разработаны программы по 26 различным профессиям. Список этих специальностей предварительно согласовали с краевой службой занятости населения, что гарантирует их актуальность и востребованность на рынке труда. Перечень образовательных организаций, которые смогут принять школьников, будет утверждать министерство образования края.