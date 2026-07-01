В Краснодаре заработал центр поддержки семей по принципу «одного окна»

Новое отделение семейного МФЦ в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре в рамках нацпроекта «Семья» открылось новое отделение семейного МФЦ. Он расположился в ТЦ «Босс Хаус» по улице Атарбекова. В новом отделении доступны психологические консультации и широкий спектр практических сервисов. Для удобства посетителей предусмотрена специально оборудованная детская зона и пункт проката детских колясок.

«Открытие семейного МФЦ - это важный этап развития региональной системы соцподдержки. Сегодня родителям требуется не просто разовое содействие, а полноценное сопровождение. Чтобы сэкономить время и упростить процесс, центр работает по принципу „одного окна“. Наша ключевая задача - вести семью до полного разрешения возникшей проблемы. Для этого в центре функционируют профильные отделения, гарантирующие оперативность и точность помощи», - отметила вице-губернатор Елена Воробьева.

Стратегия развития сети таких центров в крае предполагает их размещение в едином пространстве с управлениями соцзащиты и центрами занятости. Такой подход дает семьям весомые преимущества: от экономии времени до более глубокой и результативной помощи.

Напомним, что первый в регионе семейный МФЦ уже работает в Краснодаре на ул. Петра Метальникова. Ежедневно специалисты принимают около 20 семей, консультируя родителей по вопросам получения пособий, субсидий и участия в социальных программах.