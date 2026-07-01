В Краснодаре обсудили будущее индустрии гостеприимства

Роль цифровых технологий в перераспределении туристических потоков обсудили эксперты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В краевой столице прошел форум «Цифровизация экономики как фактор развития туризма и индустрии гостеприимства». Законодатели, представители региональной власти и бизнес-сообщество обсудили, как внедрение цифровых инструментов поможет увеличить турпоток и привлечь инвестиции в курорты Краснодарского края, сообщил Юг Times.

Модератором дискуссии выступила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«Цифровизация стала неотъемлемой частью экономики. Сейчас мы работаем над правовым регулированием деятельности туристических агрегаторов, — отметила парламентарий. — Свыше 60% бронирований и продаж услуг сегодня проходят через онлайн-платформы, при этом часть предложений все еще находится вне правового поля. Наша задача — не только раскрыть возможности цифровизации для отрасли, но и найти баланс между эффективностью инструментов и рисками монополизации рынка крупными платформами».

Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова подчеркнула, что туристическая отрасль особенно чувствительна к международной обстановке, логистическим сложностям и экологическим вызовам.

«Мы наблюдаем перераспределение туристических потоков и трансформацию предпочтений гостей края, — пояснила эксперт. — В этих условиях цифровизация становится ключевым трендом. Платформенный подход позволяет объединить участников рынка для решения общих задач и повышения качества сервиса».

Заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова добавила, что современный турист фактически «голосует рублем», самостоятельно формируя стоимость поездки и набор услуг. Это подтверждает переход к «экономике впечатлений», где каждый путешественник сам конструирует свой идеальный отдых.

«Путь гостя начинается задолго до того, как он переступит порог отеля. Он стартует еще дома, в момент зарождения идеи о путешествии», — отметила спикер.

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