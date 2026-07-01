Более 1,2 миллиона жителей Кубани прошли диспансеризацию и профосмотры

Работодатели Кубани заботятся о здоровье и семьях персонала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Елена Воробьева провела заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Одним из ключевых вопросов повестки стала забота о здоровье работающего населения.

«Сегодня работодателю крайне важно проявлять внимание к своим сотрудникам, и главным инструментом здесь выступает диспансеризация. Отрасль здравоохранения проводит ее планово и ежегодно: с начала года проверить состояние здоровья успели более 1,2 миллиона жителей Кубани. При этом нам необходимо наращивать долю профилактики именно среди работающих граждан. Прошу работодателей обратить на это внимание и содействовать медикам в реализации этой задачи», — подчеркнула Елена Воробьева в ходе встречи в краевой администрации.

Помимо вопросов медицины, участники обсудили меры поддержки семей с детьми. По словам замгубернатора, компании могут внедрять собственные программы мотивации: от подарков новорожденным до предоставления льготных путевок. Также эффективным инструментом является ДМС для сотрудников и их близких или выделение времени для посещения центров здоровья — с начала года в 23 краевых центра к ним обратились уже 42 тысячи человек.

На сегодняшний день в Краснодарском крае занято 2,9 миллиона человек. В 2026 году численность занятых выросла на 21 тысячу по сравнению с прошлым годом. Елена Воробьева отметила, что критически важно своевременно информировать граждан о всех доступных им мерах поддержки и возможностях профилактики.