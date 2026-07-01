Губернатор Кубани поздравил ветерана ВОВ Марию Симченко с юбилеем

Мария Симченко. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Калининского района со 105-летием. В рамках проекта #ЗащитникиОтечестваКубань губернатор рассказал в своих соцсетях о жизненном пути Марии Симченко.

«Поздравляю с днем рождения Марию Сергеевну Симченко — ветерана Великой Отечественной войны из Калининского района. Сегодня ей исполняется 105 лет. К началу войны Мария Сергеевна уже окончила акушерско-сестринскую школу в Славянске-на-Кубани и трудилась в районной больнице», – отметил Вениамин Кондратьев.

С началом боевых действий ее направили в эвакогоспиталь, где она спасала сотни жизней, леча раненых после бомбежек и ассистируя на операциях. В конце 1943 года Мария Сергеевна сопровождала тяжелобольных на лечение в Узбекистан. После победы она вернулась на Кубань и продолжила медицинскую деятельность в качестве акушерки в Гришковском медпункте

За боевые заслуги Мария Симченко награждена Орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Жукова».

Губернатор пожелал имениннице крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.