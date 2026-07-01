На Кубани многодетные семьи получат право на бесплатную парковку

Многодетные семьи Кубани смогут парковаться бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многодетные семьи Кубани получат право на бесплатную парковку. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 84-й сессии утвердили расширение мер социальной поддержки многодетных семей. Согласно принятым поправкам, родители и опекуны, проживающие в регионе, смогут бесплатно пользоваться платными государственными парковками.

«Учитывая объем ежедневных расходов многодетных семей, такая льгота станет существенной поддержкой и поможет оптимизировать семейный бюджет», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По данным пресс-службы Заксобрания, право на бесплатную парковку распространяется только на автовладельцев, зарегистрированных по месту жительства на территории Кубани.