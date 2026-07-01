Масштабный пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани ликвидирован

Пожарные потушили возгорание на кубанском НПЗ после удара БПЛА Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, возникший в результате атаки БПЛА, полностью потушен. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Славянского района.

По данным ведомства, возгорание удалось ликвидировать к 15:30 по московскому времени. В борьбе с огнем были задействованы все пожарные части Краснодарского края, подразделения из Пензенской и Воронежской областей, а также пожарные поезда Северокавказской железной дороги. Ранее в ЕДДС сообщалось, что площадь пожара превысила 20 тысяч квадратных метров.

ЧП произошло 28 июня после массированного ночного налета. По информации администрации Славянского района, в атаке участвовали 110 беспилотников (в том числе 46 реактивных) и пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Некоторые сбитые дроны упали на частный сектор. В результате инцидента один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы. Несмотря на это, серьезных разрушений жилого фонда не зафиксировано.

НПЗ в Славянске-на-Кубани — одно из ключевых предприятий региона. Завод перерабатывает 3 млн тонн нефти в год, производя мазут, нафту и корабельное топливо.