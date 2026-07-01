Дорожный фонд Краснодарского края увеличен до 64,4 млрд рублей

Почти 300 км дорог отремонтируют в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 84-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) утвердили поправки в бюджет. В частности, по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева дополнительные средства направят на компенсацию выпадающих доходов и возмещение затрат организациям ЖКХ.

По словам главы Кубани, на эти цели в текущем году будет выделено дополнительно 1,7 млрд рублей. Общий объем расходов по данному направлению составит 3,7 млрд рублей.

«Это необходимо, чтобы не перекладывать полную стоимость коммунальных услуг на потребителей, иначе суммы в квитанциях жителей могут вырасти. Такая поддержка поможет предприятиям компенсировать недополученную выручку и возместить часть затрат на содержание и развитие инженерной инфраструктуры», — пояснил Кондратьев.

Кроме того, на сессии ЗСК дорожный фонд региона увеличили почти на 800 млн рублей, достигнув отметки в 64,4 млрд рублей. В текущем году на Кубани планируют отремонтировать около 300 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Из них 109 км дорожного полотна и два моста будут обновлены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Вениамин Кондратьев также отметил важность поддержки региональных предприятий, обеспечивающих рабочие места и производство критически важной продукции. Для них действует уникальная краевая мера поддержки — возмещение до 30% затрат на развитие импортозамещающих производств. На реализацию этой программы в текущем году предусмотрено 465 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации края.