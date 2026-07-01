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НовостиЭкономика1 июля 2026 19:42

На Кубани правила торговли уравняли для частных и государственных земель

Новые правила для торговых точек на частных участках утвердили в Краснодарском крае
Евгения ХАЛИКОВА
Краснодарский край уравнял права торговых объектов на частной и госземле

Краснодарский край уравнял права торговых объектов на частной и госземле

Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

Законодательное собрание Краснодарского края единогласно приняло закон, регулирующий работу нестационарных торговых объектов на частных земельных участках.

Согласно новому документу, киоски, павильоны и другие малые торговые точки, расположенные на частной собственности, теперь приравниваются к объектам на государственных и муниципальных землях. Это позволит внедрить для них единый регламент, который ранее распространялся только на государственные территории.

Как пояснил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный, отсутствие единых стандартов создавало риски для безопасности граждан и портило архитектурный облик городов и курортов региона.

«Теперь мы сможем включить нестационарные объекты на частных землях в общую схему размещения. Это обеспечит равные правила для всех, независимо от формы собственности участков», — подчеркнул Куринный.

Механизм включения таких объектов в систему регулирования, перечень необходимых документов и требования к ним установит департамент потребительской сферы региона, сообщает пресс-служба ведомства.