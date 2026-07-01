В Госдуме рассмотрят предложения Сочи по реформированию закона о гостевых домах

Депутаты пересмотрят ограничения на количество номеров в гостевых домах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осенью 2026 года Государственная дума приступит к рассмотрению инициатив администрации Сочи и других курортных зон Черноморского побережья по совершенствованию законодательства о гостевых домах. Об этом сообщила депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко.

По ее словам, эксперимент по легализации гостевых домов, стартовавший в крае в ноябре 2025 года, изначально подразумевал последующую корректировку правовой базы. После завершения высокого туристического сезона парламентарии проанализируют практический опыт применения закона, а также изучат предложения муниципалитетов и представителей отрасли.

Одним из ключевых вопросов станет пересмотр текущего ограничения на количество номеров. Сейчас в реестр могут быть включены только объекты, насчитывающие не более 15 комнат. Наталья Костенко подчеркнула: если собственники готовы соблюдать более строгие нормы пожарной безопасности, целесообразно рассмотреть возможность легализации и более крупных объектов.

Кроме того, депутаты планируют учесть специфику градостроительных норм различных муниципалитетов. Требования к застройке участков ИЖС существенно разнятся: к примеру, в Сочи разрешено возводить объекты площадью до 1,5 тысячи квадратных метров, тогда как в Анапе этот лимит составляет всего 300 квадратных метров. По мнению депутата, эти региональные различия должны быть закреплены в обновленной редакции закона.