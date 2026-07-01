Кубань увеличит социальные расходы до 78 млрд рублей в 2026 году

Власти Кубани сохранят социальные обязательства перед жителями. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

По итогам совещания губернатора и председателя Законодательного Собрания края определены основные векторы региональной политики. В 2026 году на социальные нужды Кубани будет направлено более 78 миллиардов рублей. Соответствующее решение было принято на 84-й сессии ЗСК под председательством Юрия Бурлачко при участии губернатора Вениамина Кондратьева.

Глава региона подчеркнул, что, вопреки всем внешним вызовам, обязательства перед жителями края остаются неизменными. «Мы в полном объеме сохраняем меры социальной поддержки и продолжим выполнять все взятые на себя обязательства», — заявил Кондратьев.

Общий объем расходов бюджета края на 2026 год увеличен до 577,1 млрд рублей. Благодаря оптимизации второстепенных статей, удалось высвободить 12,4 млрд рублей, которые будут дополнительно направлены на поддержку населения — прежде всего участников СВО и их семей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что бюджет сохраняет выраженную социальную направленность: выросли расходы на развитие образования, спорта и транспорта. Особое внимание уделено здравоохранению — в перспективе на 2027–2028 годы финансирование этой отрасли существенно возрастет.

«Для укрепления финансовой системы региона нам необходимо работать в единой команде над доходной частью бюджета, активизируя деятельность органов власти по расширению налогооблагаемой базы», — добавил Бурлачко.