На Кубани законодательно закрепили возможность искусственно управлять осадками

В Краснодарском крае будут искусственно регулировать осадки для спасения урожая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в региональный закон о развитии сельского хозяйства, которые дают зеленый свет применению технологий искусственного регулирования осадков. Инициатором нововведений выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как пояснил председатель комитета ЗСК по развитию АПК Сергей Орленко, изменения закрепляют за министерством сельского хозяйства края полномочия по внедрению современных метеорологических технологий. Речь идет не только о вызове дождей, но и о комплексной защите посевов от града.

Необходимость таких мер продиктована нестабильным климатом последних лет. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, аграрии региона все чаще сталкиваются с экстремальными погодными явлениями, которые невозможно спрогнозировать. Ярким примером стала прошлогодняя засуха, когда из-за отсутствия осадков в течение нескольких месяцев край потерял значительную часть урожая зерновых.

«Законопроект позволит защитить в дальнейшем нашу базирующуюся на сельском хозяйстве экономику от серьезных потерь в части снижения объема и качества урожая и предотвратить связанные с этим негативные финансовые последствия для краевого бюджета», - отметил Юрий Бурлачко.