Краснодарцы могут подать заявку на премию «Гордость нации» до 1 сентября

Фото: гордость-нации.рф

Жители Краснодара могут стать участниками VII Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Прием заявок открыт и продлится до 1 сентября 2026 года, сообщает мэрия краевой столицы.

Премию проводит «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Награда призвана отметить вклад людей, которые укрепляют межнациональное согласие и сохраняют культурное многообразие страны.

В этом году конкурс проходит в семи основных номинациях: «Служение единству народов России», «Родные языки народов России», «Культура народов России», «Многонациональная Россия в медиа», «Лучшие этнопрактики», «Эффективный Лидер» и «Поколение Ум». Кроме того, в 2026 году учреждена специальная номинация – «Энергия единства».

Участвовать могут самые разные представители общества: активисты этнокультурных объединений, преподаватели родных языков, журналисты, блогеры, мастера народных промыслов, руководители творческих коллективов, организаторы этнобизнеса и волонтеры. Выдвинуть кандидатуру вправе общественные объединения и некоммерческие организации, которые реализуют проекты в сфере национальной политики.

Подать заявку можно на официальном сайте премии.