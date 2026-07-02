В ЗСК согласовали изменения в бюджет Краснодарского края на 2026 год

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В первую очередь депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в бюджет Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Основные параметры документа парламентариям представил министр финансов Кубани Александр Кнышов. Он отметил, что в расходной части на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан – на 12,4 млрд рублей.

В ходе обсуждения свою точку зрения обозначили руководители парламентских фракций, в частности руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко и лидер «справедливороссов» Денис Хмелевской. Комментируя представленный законопроект от лица фракции партии «Единая России», Юрий Бурлачко отметил, что, несмотря на непростые условия исполнения бюджета, в нем сохранена базовая основа для выполнения всех социальных обязательств и поддержки приоритетных направлений деятельности.

В качестве примеров Юрий Бурлачко привел увеличение финансирования госпрограмм по развитию образования, физической культуры и спорта, транспорта.

- Отдельным блоком я бы выделил социальную поддержку граждан, в нынешнем году в рамках госпрограммы ее финансирование планируется увеличить почти на 150 млн рублей. С перспективой на 2027 и 2028 годы запланировано серьезное увеличение расходов на развитие здравоохранения. То есть краевой бюджет, несмотря на существующие трудности, был и остается социально ориентированным, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Глава региона в свою очередь рассказал о приоритетах бюджетной политики. Важной составляющей Губернатор также назвал социальную поддержку граждан.

По итогам дискуссии парламентарии утвердили законопроект большинством голосов.