Депутаты ЗСК приняли закон о сокращении срока рассмотрения обращений участников СВО

Фото: пресс-служба ЗСК

Исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин отметил, что законопроект разработан в целях более оперативного реагирования на обращения участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, изменениями предлагается сократить общий срок рассмотрения письменных обращений в различные органы власти и учреждения с 30 до 20 дней со дня их регистрации.

Кроме этого, в действующий закон вводится новая статья, устанавливающая дополнительные гарантии при реализации права на личный прием, а также категории лиц, обладающих правом на внеочередной личный прием, распространив указанное право на участников СВО, членов их семей, граждан старше 70 лет, беременных женщин и других лиц.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что меры поддержки для ребят, защищающих сегодня интересы страны в зоне проведения специальной военной операции, охватывают самые разные сферы.

- Инициатива и.о. прокурора Краснодарского края Александра Трухина вполне своевременна и в полной мере отвечает запросам времени. Бюрократическая волокита в отношении участников СВО недопустима. Более того, она противоречит позиции государства, заключающейся в максимально оперативном рассмотрении поступающих от бойцов и их близких обращений в органы госвласти, местного самоуправления и профильные учреждения, - сказал Юрий Бурлачко.

Руководитель ЗСК подчеркнул, что предлагаемые в краевой закон поправки дадут участникам СВО дополнительные гарантии того, что их просьбы не затеряются в общем потоке документов, а в случае личного визита в то или иное ведомство они будут приняты в первоочередном порядке.