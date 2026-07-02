13 ведущих промышленных компаний Кубани покажут свои разработки в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Делегация Краснодарского края представит промышленный потенциал региона на главной международной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На едином региональном стенде свои передовые разработки и инновационные достижения продемонстрируют 13 ведущих индустриальных компаний из Краснодара, Сочи, Армавира, Абинска, Анапы, Кропоткина и Славянска-на-Кубани. Экспозиция охватит такие высокотехнологичные отрасли, как машиностроение, металлообработка, электроника, робототехника, химическая и фармацевтическая промышленность, а также производство композитных материалов и сложного промышленного оборудования.

«Промышленность стала одной из ключевых отраслей экономики Краснодарского края. Сегодня в регионе производят широкий ассортимент инновационной и востребованной продукции, - отметил Вениамин Кондратьев. - Стараемся максимально поддерживать предприятия, сохраняем для них все преференции и льготы».

Глава региона также пояснил, что участие в профильных выставках позволяет расширять географию поставок и находить новых партнеров. На «Иннопроме» Кубань планирует заключить ряд важных соглашений и открыть новые рынки сбыта для продукции.