Краснодарские заводчики собак смогут пройти бесплатную верификацию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным исследований, большинство россиян ищут домашних питомцев на Авито, причем около 72% запросов приходится на породистых собак. Пользователям особенно важно понимать, насколько надежен продавец и можно ли доверять информации о происхождении животного.

Одним из инструментов, который помогает сделать рынок более прозрачным, стала верификация заводчиков, созданная по инициативе Российской кинологической федерацией (РКФ) и технологической платформы Авито. После проверки заводчик получает специальную отметку, подтверждающую регистрацию в системе РКФ, соблюдение требований к племенной работе, правилам разведения, содержанию животных и заботе об их здоровье.

Для будущего владельца это дополнительный ориентир при выборе щенка. Покупателю нередко сложно отличить профессионального заводчика от человека, который разводит собак без соблюдения установленных стандартов. Между тем ответственный подход снижает риск наследственных заболеваний, помогает сохранять породные качества животных и способствует более цивилизованному развитию рынка.

Напомним, что Российская кинологическая федерация объединяет кинологические организации по всей стране. В ее племенной книге зарегистрированы миллионы собак, тысячи клубов и питомников. При покупке щенка у зарегистрированного заводчика новый владелец получает документы о происхождении животного — родословную РКФ либо метрику щенка, если родословная еще оформляется. Кроме того, обычно передается ветеринарный паспорт с информацией о прививках и обработках.

Для самих заводчиков подтвержденный статус становится способом продемонстрировать соблюдение профессиональных стандартов. Получить его могут зарегистрированные в системе РКФ заводчики, причем процедура проводится бесплатно. После успешной проверки в профиле на Авито появляется специальный бейдж, позволяющий покупателям быстрее определить, что перед ними заводчик, работающий в соответствии с требованиями Российской кинологической федерации.

Для того, чтобы пройти верификацию, необходимо зарегистрироваться на ресурсах РКФ и указать там номер ID с платформы.

- Являясь одной из крупнейших платформ, где животные обретают владельцев и дом, масштаб и такая социальная роль накладывают на нас большую ответственность. Когда люди ищут собаку определенной породы, они хотят быть уверены, что новый питомец будет здоров и соответствовать особенностям породы. Верификация заводчиков была одним из запросов пользователей, и первым партнером для ее реализации стал РКФ. Теперь специальный значок показывает, что заводчик соблюдает все нормы разведения и ухода — даже за сложными породами. Ответственность в данной сфере — это не только про породистых животных. Ранее мы запустили верификацию волонтеров и приютов для найденных и бездомных животных, чтобы те, кто соблюдает правила по содержанию питомцев, получали больше внимания, — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.