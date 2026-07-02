Кубань заняла первое место в конкурсе инициатив родительских сообществ

Фото: max.ru/elena_viktorovna_vorobeva

Краснодарский край занял первое место в третьем сезоне конкурса инициатив родительских сообществ от Общества «Знание». В числе победителей – 43 проекта, на реализацию которых из федерального бюджета выделили свыше 31,4 млн рублей. Средства поступят до 30 июля, после чего авторы смогут приступить к воплощению своих идей.

«На конкурс от нашего региона было подано 812 заявок, из допущенных 444 победителями стали 43 проекта», – рассказала вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.

В конкурсе впервые приняли участие родительские комитеты дошкольных и профессиональных образовательных организаций. Среди победителей – 20 детских садов, 21 школа и два учреждения среднего профобразования.

Проекты охватывают восемь направлений: от патриотического и духовно нравственного воспитания до научного познания и социализации подростков группы риска. Особенно активно развиваются инициативы в сфере патриотического воспитания: речь идет о создании и модернизации школьных музеев боевой славы, цифровизации их фондов, организации военно спортивных игр и центров по управлению дронами. Значительное внимание уделено этнокультурному компоненту – традициям народов России и казачеству.

В рамках духовно нравственного воспитания планируется открытие школьных и семейных театров, проведение фестивалей, возрождение ремесел, создание музеев народного быта и изучение родных языков. В области физического воспитания основной акцент сделан на строительстве и оснащении спортивных площадок, а также на развитии военно прикладных видов спорта – лазертага, стрельбы, преодоления полосы препятствий.

С полным списком проектов-победителей можно ознакомиться на сайте.