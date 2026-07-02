Власти Кубани просят сократить поездки по региону из-за ситуации с бензином

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В Краснодарском крае сформирована рабочая группа по обеспечению топливом. Совместно с поставщиками и операторами АЗС подготовлен пакет мер по нормализации поставок. Власти просят жителей временно сократить перемещения до завершения перестройки логистики.

Населению рекомендовано по возможности не выезжать из дома без острой необходимости, отменить плановые командировки и массовые поездки, при необходимости заранее планировать маршруты. Автовладельцам советуют заправлять транспорт только тем объёмом топлива, который нужен для текущих поездок, и воздержаться от закупок «впрок». По возможности рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

По словам региональных органов, соблюдение этих мер позволит снизить нагрузку на заправочные станции и ускорить восстановление стабильных поставок топлива.