Пожар в районе стоянки корабля «РИО» потушили под Геленджиком

Возгорание ликвидировали

В районе Кабардинки под Геленджиком ликвидировали лесной пожар. Сообщение о задымлении поступило диспетчерам утром 2 июля: дым заметили со стороны леса неподалеку от стоянки корабля «РИО». На место сразу выехали бригады Краевого лесопожарного центра.

Пожарные начали работы по локализации огня. Одновременно на место стягивали дополнительные силы и средства, чтобы не дать пламени распространиться дальше по лесному массиву. Справиться с распространением пожара удалось достаточно быстро. В 09:45 работники лесопожарного центра локализовали возгорание на примерной площади 0,15 га. После этого специалисты продолжили проливку и разбор тлеющих участков, чтобы исключить повторное возгорание. Полностью ликвидировать пожар удалось к 12:30.

«Лесной пожар в районе населенного пункта Кабардинка — стоянка корабля РИО — ликвидирован. В 12:30 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 0,15 га», — сообщили в лесопожарном центре Краснодарского края.

Спасатели напомнили, что в лесах и рядом с ними особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Летом даже небольшой источник огня может привести к серьезному возгоранию.

В ведомстве предупреждают: за неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание сухой травы, хвороста, лесной подстилки и других горючих материалов предусмотрена ответственность по закону.