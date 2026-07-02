В Сочи могут запретить электросамокаты из-за роста аварийности

Самокаты могут убрать с улиц Сочи

В Сочи рассматривают новые ограничения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности — вплоть до полного запрета. Причиной стал рост числа аварий и травм с участием СИМ. Вопрос обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения под председательством главы города Андрея Прошунина.

По данным скорой помощи, в 2025 году в Сочи зарегистрировали 547 обращений из-за травм при использовании частных и арендованных СИМ, из них 129 — с участием детей. С начала 2026 года таких обращений уже более 150.

За первое полугодие 2026 года число аварийных ситуаций с СИМ выросло на 75% — с 8 до 14 случаев. Также зафиксированы четыре ДТП с детьми до 16 лет, которые управляли такими средствами передвижения. Все несовершеннолетние получили травмы.

«Безопасность жителей остается для нас безусловным приоритетом. За первое полугодие 2026 года количество аварийных ситуаций с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

По словам мэра, из-за плотной городской застройки быстро создать полноценную инфраструктуру для безопасного движения самокатов и пешеходов сложно. Поэтому город будет вырабатывать собственную модель регулирования.

«Она может предусматривать самые разные меры, вплоть до полного запрета, если такую позицию поддержат жители», — отметил Прошунин.

В ближайшее время вопрос вынесут на заседание антитеррористической комиссии, после чего мнение сочинцев изучат на открытой публичной платформе.

Также на заседании обсудили подготовку дорог к новому учебному году. До 25 августа у школ обновят разметку, установят более 50 дорожных знаков и пять светофоров.