Кубань стала лидером в России по посуточной аренде загородных домов

Краснодарский край стал лидером российского рынка посуточной аренды загородных домов

Краснодарский край вышел на первое место в России по количеству загородных домов, доступных для посуточной аренды. Такие данные приводят аналитики платформы «Циан», изучившие цены, спрос и предложение в этом сегменте рынка недвижимости.

По данным исследования, на Кубань приходится 14% всех объявлений о краткосрочной аренде загородных домов в стране. Это максимальный показатель среди российских регионов. Кроме того, край лидирует и по спросу: здесь фиксируется 4% всех бронирований таких объектов.

При этом средняя стоимость аренды загородных домов в Краснодарском крае за год снизилась на 9%.

Летний сезон разгоняет спрос

Рынок посуточной аренды загородных домов в России распределен неравномерно. Около двух третей объектов сосредоточены всего в десяти регионах. В этот список входят Московская, Ленинградская и Калининградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Карелия, Дагестан, Крым, Карачаево-Черкесия и Алтай.

Именно эти территории - пристоличные регионы, юг страны и популярные туристические направления - формируют основную часть рынка. На топ-10 регионов приходится 62% всех объявлений и 76% бронирований.

Аналитики отмечают два основных всплеска интереса к загородной аренде в течение года: перед новогодними праздниками и летом. Причем летний пик выражен сильнее. Спрос начинает расти уже в марте-апреле и достигает максимума в июле.

Предложений становится больше

Сегмент посуточной аренды загородных домов продолжает активно развиваться. За последний год количество доступных предложений по стране выросло на 21%, а число просмотров объявлений на платформе «Циан» увеличилось на 10%.

Цены при этом растут медленнее спроса. В среднем по России ставки аренды сейчас на 7% выше, чем год назад.

Самый заметный рост зафиксирован в регионах, где выбор домов ограничен, а цены раньше были сравнительно невысокими. В Бурятии, Чувашии, Калмыкии, Архангельской области и Хакасии аренда подорожала на 32–47%.

Сколько стоит снять дом на сутки

Самые высокие цены на посуточную аренду загородных домов аналитики зафиксировали в Москве - около 30 тысяч рублей в сутки. В Подмосковье средняя ставка составляет 19 тысяч рублей.

Дорого обходится аренда и в ряде дальневосточных регионов: в Камчатском крае - 24 тысячи рублей, в Хабаровском крае - 22 тысячи рублей, в Сахалинской области - 21 тысяча рублей в сутки.

На популярных туристических направлениях цены ниже. В Ленинградской и Калининградской областях аренда загородного дома стоит около 13 тысяч рублей в сутки. В Краснодарском крае и Карелии ставки еще ниже среднего по стране - примерно 11–12 тысяч рублей в сутки.

Таким образом, Кубань стала крупнейшим рынком посуточной аренды загородных домов в России по числу предложений и одновременно остается одним из относительно доступных направлений для такого отдыха.