Туапсе исключили из программы семейной ипотеки на вторичное жилье

Изменения каснулись одного города региона Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Туапсе больше не входит в перечень городов, где доступна «Семейная ипотека» на вторичное жилье. Изменения в программе вступили в силу 1 июля, сообщили в Дом.РФ.

Обновленный список включает 886 городов в 83 регионах России. После актуализации из него исключили 18 городов в 18 регионах, а добавили 13 городов в 12 регионах. В Краснодарском крае из перечня льготных городов убрали Туапсе.

Как пояснила управляющий директор портала Дом.РФ Светлана Некрасова, список регулярно пересматривают с учетом ситуации на рынке новостроек в каждом населенном пункте.

«Актуализация перечня проводится регулярно с учетом объемов нового строительства в каждом конкретном населенном пункте», - отметила Светлана Некрасова.

По ее словам, программа рассчитана на города, где на первичном рынке недостаточно предложения. В таких случаях семьи могут воспользоваться льготной ипотекой на вторичное жилье и улучшить жилищные условия.

«Льготная ипотека на вторичное жилье предназначена для тех городов, где недостаточно предложения на первичном рынке - чтобы семьи все равно могли улучшить свои жилищные условия», - пояснила Некрасова.

За время действия программы на таких условиях в России оформили более 17,3 тысячи кредитов на общую сумму 59,4 млрд рублей.

Где на Кубани осталась семейная ипотека на «вторичку»

После обновления перечня в Краснодарском крае семейную ипотеку на вторичное жилье можно оформить в 17 городах. В список вошли: Горячий Ключ, Приморско-Ахтарск, Абинск, Апшеронск, Хадыженск, Белореченск, Гулькевичи, Кореновск, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Тихорецк, Усть-Лабинск и Геленджик.