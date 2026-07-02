Морское сообщение между Сочи и Адлером приостановили из-за отсутствия пассажиров

Расписание изменилось Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Морское сообщение между Сочи и Адлером временно приостановлено. Причина — отсутствие спроса со стороны пассажиров. Об этом сообщил «Интерфаксу» генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.

По его словам, желающих пользоваться этим маршрутом сейчас нет, поэтому организаторы перевозок вынуждены сокращать расписание.

«Сообщение между Сочи и Адлером приостановлено из-за отсутствия пассажиров. Желающих нет», - сказал Юрий Владимиров.

Из-за низкой загрузки корректируют и другие морские направления. В частности, временно сокращается количество рейсов между Сочи и Геленджиком. Теперь судно будет ходить через два дня.

При этом морское сообщение между Сочи и Сухумом пока сохраняется в прежнем формате.

«Спрос тоже небольшой. Но пока судно из Сочи в Абхазию будет ходить в пятницу и воскресенье», — пояснил Владимиров.

Отдельно в морпорту прокомментировали ситуацию с топливом. По словам Юрия Владимирова, суда обеспечены горючим, несмотря на действующие ограничения.

«На топливо есть ограничения у нас, в принципе, такие, которые по всей стране существуют. Да, мы дозированно все даем. Но таких судов, которые не могут получить топливо, просто нет», - заявил гендиректор АО «Морпорт Сочи».