В Краснодаре газифицировали Свято-Екатерининский собор

Фото: пресс-служба ЗСК

В Свято-Екатерининском соборе привели в порядок инженерные сети и провели газификацию. Последний капитальный ремонт сетей проводился 40 лет назад, и духовный центр православных верующих нуждался в обновлении коммунальных систем.

"Теперь главный храм казачьего края будет доказательством того, что совместными усилиями могут быть достигнуты любые результаты", - отметил на церемонии подключения к газовым сетям митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

На торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, замгубернатора края Евгений Пергун.

В Краснодарском крае за последние 5 лет газифицировано более 5 тысяч населенных пунктов. Топливо приходит в дома местных жителей и социальные объекты. За это время газифицировано 400 храмов из 683 действующих на Кубани, еще 12 церквей подключат к газу в ближайшее время.

"Переход на голубое топливо позволяет им существенно снизить расходы на отопление, круглогодично обеспечивать комфортные условия для проведения богослужений, поддерживать сохранность церковных реликвий», – сообщил председатель ЗСК Кубани Юрий Бурлачко.